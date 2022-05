SLT A TOUS JE SUIS UN JEUNE THERMICIEN VENANT DE L'IUT de douala ayant des competence en froid et clim et des systeme de chauffage comme par exemple les chaudiere et je suis un jeune etudiant desirant poursuivre mes etudes ingénieries et recherchant de l’expérience professionnelles



Mes compétences :

froid et clim et moteur chaudier