Mbida Bimeme FATIMATOU

Je suis une jeune fille scolarisée, studieuse, pleine de bonne moralité, respectueuse, honnête, très assidue, ambitieuse, courtoise, très déterminée, fervente chrétienne catholique, je suis toujours très impliquée dans la vie de l'établissement et la vie extra-académique.Je veux me battre pour l'unité africaine et le développement économique des Etats africains et du Cameroun en particulier en faisant parti de ces africains qui font ingénierie pétrolière!



Mes compétences :

Opérations Unitaires

Pétrochimie

pétrole

Raffinage