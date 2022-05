Mbida Roger MESSENDE JUNIOR

Jeune diplômé d'un BAC STMG ( SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION ) Spécialité mercatique je suis à la recherche d’une entreprise afin d’effectuer une formation en apprentissage elle s'étend sur une durée de 24 mois avec un rythme de 2/3 jours

Pour plus de renseignements, je pourrais vous envoyer un CV et une lettre de motivation par Mail.

Merci de votre compréhension cordialement

ROGER



Mes compétences :

Bonne capacité d'analyse,un bon sens du relationne