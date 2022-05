Mbina EDDY

Le Groupe DERICHEBOURG est un opérateur majeur, au plan international, des services aux Industriels. Présent dans plus de 30 pays, sur 3 continents, le Groupe DERICHEBOURG compte plus de 40 000 collaborateurs.



L’emploi, un service reconnu au sein des filiales du Groupe DERICHEBOURG, et qui a permis la création d’un pôle recrutement/ Placements CDI.



Cabinet de Conseil en recrutement, DERICHEBOURG Aérosearch, offre et ajuste selon vos besoins de compétences, la meilleure stratégie de recherche suivant un process calibré.



Un accompagnement de DERICHEBOURG Aérosearch sur le plan national et international pour l’ensemble des métiers de :

- Conception

- Production/Assemblage/Maintenance

- Support

- Commercialisation



Notre expertise reconnue dans le secteur de l’aéronautique et de l’aérospatiale nous a permis de satisfaire de nouveaux clients dans les secteurs de l'Industrie et des Services.



Pour toute information complémentaire n'hésitez pas à prendre directement contact avec moi.



Tel : 05 34 60 43 46

Email : eddy.mbina@derichebourg.com



Mes compétences :

Reclassement

Recrutement par approche directe

Recrutement

Mobilité

GPEC

Recrutement cadres

Conseil en recrutement