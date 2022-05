Mbissine KOUNTA

Logisticien en formation à la CCIAD,avec une experience de gestion des stocks des lubrifiants à ORYX et auteur du fichier de gestion.



Declarant en douane charge des operations sous douane , des huiles lubrifiants , de l'approvissionnement des huiles ,du bitume et de tous autres importations sauf nos autres produits(gasoil,...) à commercialiser,des relations avec les prestataires des maisons de transit et de transports , et de la caisse transit.



Responsable du service en cas d'absence du Responsable transit.



Auteur independant de la chaine logistique :negociation de marches,consultation de fournisseurs et gestion de la chaine d'approvisionnement.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Négociation commerciale