Mbo-Sena KENGUNYA

Analyste TI et professionnel depuis 1986. Je suis une personne orientée vers le service à la clientèle et possédant un esprit d'analyse et de synthèse. C'est grâce à ma formation universitaire que j'ai acquis et développé beaucoup de compétences qui m'ont permis de participer aux différentes activités d'implanter un projet TI, d'analyser les processus d'affaires, traduire les exigences d'affaires et les aligner aux objectifs stratégiques de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés, effectuer des diagnostics organisationnels pour déceler les causes, symptômes ainsi proposer des nouvelles solutions. De ce fait, j'ai dû réaliser des travaux qui ont donné des meilleurs résultats.



Mes expériences d'emplois m'ont permis également de développer plusieurs aspects dont la communication interpersonnelle, répondre rapidement le besoin du client, communiquer avec clarté et précision. Je suis polyvalent et capable de s'adapter aux multiples changements.



Je suis détenteur d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, < Maîtrise > en Technologie de l'information - TI. Je participe aux activités organisées par l'ESG-UQAM en lien avec les TI. Je suis membre du réseau ACTION TI Montréal et aussi membre de la chambre de commerce de Montréal.



Mes compétences :

Créativité

HP

Esprit analytique

Esprit d'équipe

PC

UML

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Communication interpersonnelle

COBOL

Synthèse

Autonomie professionnelle

Mainframe IBM

SGBD