Mboahangy SILO ANDRIAMIHAMISOA

Le label discographique Libertalia-Music Records, créé en 2012, s’est positionné sur le créneau des musiques actuelles malgaches (même si elles restent souvent influencées par la musique traditionnelle), et sur le développement de la nouvelle génération de musiciens.



Le label a été créé afin de développer les multiples activités d’un artiste, telles la production de disques, le développement d’artistes, la promotion et l’édition musicale ; il sert aussi d’interface entre les artistes malgaches et les programmateurs pour tous les besoins de ces derniers : démarches administratives, contrats, conseils….



La première production discographique « Silography » enregistrée et mixée à Paris en 2013, marque la volonté de Libertalia-Music Records de se positionner à l’international.



Madagascar regorgeant d’artistes talentueux, nous avons créé le Libertalia-Music Festival qui fait venir à Madagascar une douzaine de professionnels internationaux de la musique (directeurs de festival, développeurs d’artistes, journalistes…).



Libertalia-Music Records a monté son propre studio d’enregistrement à Antananarivo, véritable lieu de création et de production au service des artistes. Ce studio évolutif, a pour vocation d’accueillir des artistes, des réalisateurs, des productions nationales et internationales. Il permet également au label de disposer de temps, et de travailler sur le long terme sur la production des artistes signés. Grâce à la qualité de sa chaîne de prise de son, le studio permettra au label de produire des enregistrements prêts à être mixés à l’extérieur. Le studio est le seul outil possible à Madagascar pour faire une production de qualité.



www.libertalia-music.com

facebook.com/libertalia.music.records



