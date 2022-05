Mbodou ADAM

J'ai d'abord fait une etude de licence sur l'exploitation des hydrocarbures à Ndjaména au Tchad à l'Institut Universitaire de Pétrole de Mao puis travaillé avec la compagnie pétrolière Schlumberger. En 2016, nos activités ces sont arrêtées, et mon contract avec Schlumberger était rompu,j'ai dû profiter de faire une étude de master en sciences et technologie avec comme spécialité Énergies renouvelables à l'Université Gaston Berger de Sénégal.

J'ai travaillé sur l'audit et rentabilisation des installations solaires photovoltaïques avec la Compagnie Marocco Sénégalaise d'électricité.

Je suis rentré au Tchad pour contribuer au développement de ce secteur énergétique dans mon pays.