MBOE Gustave Georges est Psychologue de formation

actuellement je suis titulaire d'une Thèse PhD en cours de dépôt à l'Université de Yaoundé I au Cameroun

intitulée "Privatisation de l'entreprise publique camerounaise et résistance au changement: le cas de la Camtel" elle aurait pu s'intituler également "Motifs d'appréhension d'un changement planifié et résistance au changement: le cas de la privatisation de la Camtel au Cameroun"

je suis également Enseignant-Chercheur (au CRADAT; ESS-UCAC) et Humanitaire (prise en charge des réfugiés et intervention dans les organisations oeuvrant dans l'humanitaire). Je m'intéresse également aux questions relatives au genre et j'anime une rubrique dans mon centre de recherche à savoir "l'observatoire national du genre"

Les recherches de terrain constituent mon champ d'intervention phare.



Mes compétences :

Enseignant chercheur

Humanitaire

Psychosociologue du travail et des Organisations