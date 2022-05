Mbola RASOLOMAMPIANINA

Passionnée par les études, j'aime apprendre, apprendre et apprendre.

Cette année, avec mon mari comme associé, on a décidé de créer notre entreprise - Karook Consulting -afin de pouvoir appliquer, pour notre compte et celui de nos clients, tous nos acquis durant près de 16 années d'études supérieures, de formation et d'expériences professionnelles.

Très motivée, je suis ravie de cette aventure dans l'entrepreneuriat et attends avec impatience tous les partenariats qui vont en découler.



Mes compétences :

Marketing

Search Engine Advertising

publicité

Search Engine Marketing

Publicité en ligne

Google