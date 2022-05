Mbolamanantena Manohisoa RAKOTONDRAINIBE

 2011-2012 : 4è année en salle (niveau : M1)

 2009-2010 : Licence es Lettres (Département d’Etudes Françaises et Francophones) Université d’ Antananarivo

 2008-2009 : DUEL (Diplôme Universitaire d’Etudes Littéraires)

 2005 : Baccalauréat série A2, lycée Nanisana

 2001 : BEPC et SECONDE, collège catholique Notre Dame de Fatima Ambohimirary

 1996 : CEPE et 6è :CARS :Collège Adventiste Rajoelison Soamanandrariny





EXPERIENCES



 Enseignant FRAM au Lycée Andriamanelo Alasora

 5 années d’expériences en matière d’éducation et d’enseignement :

 2015 :Enseignant en Philosophie au Lycée Arcade



 Depuis 2013 : Enseignant en langue française et français professionnel à l’ ELC (English Language Course) sis à Mahamasina.



 Depuis 2012 : Enseignant en français et en philosophie dans un lycée privé en ville et dans un Lycée privé d’expression française dans la commune rurale d’Alasora.

 2011 : Formateur au sein d’un centre de formation à tanà, SOAMADA sis à Nanisana

 Apprentissage de la langue Française pour tous les niveaux

 Responsable d’une activité artistique : le théâtre



 2010 : Stage au sein de l’AUF à propos de l’importance de la langue française (cursus universitaire).

 2009 : Stage au sein l’Alliance Française de Majunga (observation des enfants, des adultes, des jeunes au niveau de l’utilisation du français+animation).

 2008 : Stage à Antsirabe > évaluation de la langue française dans cette région par l’intermédiaire des enquêtes, visite d’école, et de différentes institutions.





DIVERS



 Français : lu, parlé, écrit

 Malgache : couramment

 Notions en communication, en leadership, en téchniques d’enquêtes

 Sens de la créativité

 Sens de l’animation

 Apte à travailler dans le domaine social



CENTRE D’INTERETS



 Un peu d’écriture : poème, des petits récits, des petits scénarios

 Lire, regarder et écouter des émissions francophones…





Cordialement,

RAKOTONDRAINIBE Mbolamanantena Manohisoa



Mes compétences :

Langue française et culture

