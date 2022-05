Etudiante en fin d’étude de Master II en ECONOMIE, spécialité DEVELOPPEMENT

Grande aisance en français et un oral facile en anglais des affaires.

Excellentes notions analytiques.

Passionnée d'économie monétaire, en macro et microéconomie, Histoire, littérature et art.

Connaissance générale vaste.





Mes compétences :

Rédaction

Comptabilité

Economie

Français Langue Etrangère

Travail en équipe

Littérature française

Analyse de données