Je suis une jeune journaliste, ambitieuse et compétente. je suis une travailleuse qui aime la vie et la prend par le bon bout, sans jamais baisser les bras. j'ai également une expérience professionnelle en tant qu'organisatrice évènementielle, et j'estime pouvoir apporter beaucoup de mon expérience ainsi que de ma capacité à une entreprise quel qu’elle soit.