Mboudjiko Fondjo MICHEL

- Titulaire d'un BAC G2

- J'ai egalament fait 6 ans de formation dans dans

un garage auto. d'ou j'ai presenté et obtenu mes

permis de conduire catégorie B,C.D,et E

- Ancien stagiaire dans un cabinet comptable et

fiscal à Bafoussam pendant 1 an.

- Ancien comptable-gestionnaire en charge de

l'administration et des finances de INADES

FORMATION BAMENDA pendant 17 ans

- Coordonateur des activités d'une entreprise

prestataire de services depuis l'an 2005 qui emploie

sept personnes permanentes et beaucoup de temporaires.



Mes compétences :

Gestionnaire

Manager