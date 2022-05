Mbouta LEBEAU

Je suis actuellement directeur de ma propre start-up que j'ai monté.

Nous opérons en communication web et exerce des travaux d'infographie.

Nous créons aussi des sites internet.

J'AI UNE LICENCE EN DROIT DES AFFAIRES ET UN MASTER 1 EN DROIT PRIVE OBTENUS A L'UNIVERSITÉ MARIEN NGOUABI ( FACULTÉ DE DROIT) JE TÉMOIGNE DES COMPÉTENCES TRÈS UTILES DANS LE CADRE DE MA PERSONNALITÉ. JE SUIS DYNAMIQUE, OBSERVATEUR, CRÉATIF, POLYVALENT,DÉCISIF, J'AI LE RÉEL PLAISIR DE TRAVAILLER EN ÉQUIPE, J'AI AUSSI LE SENS DE L'HUMOUR ET BIEN D'AUTRES...



Mes compétences :

Web master

Juriste d'affaire