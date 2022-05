Mboutany CHRIST

Titulaire d’une LICENCE en Comptabilité ,gestion et finance ainsi, Passionné par le goût du métier de la gestion comptable et autre lié à l’entreprise, je souhaite mettre en valeur mon savoir-faire et mon expérience dans votre entreprise et auprès d’un service professionnel en la matière.

Autonome, ouvert d’esprit d’analyse et de synthèse, je sais que la réussite d’une société passe par la bonne gestion du métier, je sais m’engagé entièrement pour réussir.

Aujourd’hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique et performante avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contacts et surtout d’organisation et ma forte capacité de travail.

Je serais heureux d’apporter mon sens d’initiative, sur mon dévouement et mes compétences au profit de la société pour son pilotage économique du secteur des activités de l’entreprise.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sage