Mbow KHADIM

Actuellement, étudiant en Master en Problèmes sociaux et Actions publiques parcours Chargé d’études sociologiques à l’Université de Bordeaux en France. Diplômé d’un Master 2 en Ingénierie du Développement Local Spécialité Gouvernance Territoriale et Développement Economique Local (DEL) à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis du Sénégal et Titulaire d’une Licence en Sociologie du Développement à l’université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal.



Mes compétences :

Analyse qualitative

Analyse statistique

Conduites d'études, enquêtes et Méthodes

SPSS

Sphinx Software