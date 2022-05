MBS Paris XIII, école de commerce à l'international, a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la formation.

En 3 ou 5 ans, nous vous offrons l’opportunité de poursuivre des études internationales et de bâtir un avenir professionnel ouvert sur le monde.



Notre cursus vous permet d’obtenir un diplôme de niveau bac+3 ; un BIB (Bachelor of International Business) reconnu mondialement. Cette formation inclut une immersion internationale dans le cadre d’une summer session.

Vous pourrez ensuite intégrer le monde professionnel ou préparer un double diplôme de niveau Master (MBA, MIB, Master of Commerce, Master of Business), en intégrant durant une année complète une de nos prestigieuses universités partenaires américaines ou australiennes.





Téléphone : 01 83 64 76 35

Email : mbsparis13@groupemedicis.com

Notre site :





