Mbuela JEAN

Ingénieur en batiment et en travaux publics; a déjà travaillé avec NBLIA sur le projet du Marche de Bitabe à MASINA Ville de Kinshasa de 2000 à 2002 .Et actuellement avec SAFRIMEX de 2003 jusqu'à ce jour .Nous avons réalisé plusieurs projets nous pouvons cité quelques uns tel que ;

1.Route urbaine de KIANZA qui relier la commune de LEMBA et NGABA à Kinshasa

2.Route urbaine l' avenue du COMMERCE dans la commune de la GOMBE à Kinshasa

3.Stabilisation du sol en ciment pour le parking des avions de la MONUC à l' aéroport de N'djli à Kinshasa

4.Construction des LOGEMENT SOCIAUX pour le GOUVERNEMENT CONGOLAIS à Kinkole dans la ville de Kinshasa

5.Construction des pavillons pédiatrie à l' hopital général de Kisantu dans la Province du CONGO CENTRAL

6 .Erection des antennes pour CONGO CHINE TELECOM dans les Provinces ;Kinshasa ;Congo central et Bandundu

7.Construction d'une Raffinerie d' huile à Boma dans la province du CONGO CENTRAL