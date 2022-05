Mbv MBVOYAGES

Notre agence de voyages Marrakech Blue Voyages vous propose:



- Des voyages à la carte: séjours, circuits, vols, hôtels, excursions, Baptêmes de l’Air...

- Des weekends à la carte,

- Des promos de dernière minute,

- De la billetterie nationale et internationale: billets d’avions au Maroc et/ou à l'étranger,

- Des voyages groupes, à partir de 10 personnes afin de bénéficier de réductions sur tous vos déplacements,

- L'organisation de congrès, séminaires, voyages d'affaires, voyages d'entreprise, voyages incentives, voyages team-building au Maroc ou à l'étranger pour les entreprises ou les comités d'entreprise,

- L'organisation de vos voyages de noces grâce à notre service spécial qui vous permet une facilité et une flexibilité pour ce voyage inoubliable. Marrakech Blue Voyages a sélectionné des destinations et des hôteliers qui ont l'habitude de recevoir en exclusivité des jeunes mariés. De nombreuses surprises vous attendent...

- Taxi aérien : Si vous êtes à la recherche d'une solution sur mesure pour effectuer votre déplacement individuel ou en groupe, à l'intérieur ou à l'extérieur du Maroc, Marrakech Blue Voyages est l'agence toute désignée :



- Rapidité, flexibilité discrétion et disponibilité 24/24H et 7/7j.

- Des aéroports plus proches de vos rendez-vous.

- Vols directs, sans correspondances.

- Décollage quelques heures seulement après votre commande.

- Desserte de terrains non accessibles par les lignes commerciales.

- Prise en charge et accueil personnalisé.

- Embarquement 10 mn avant le départ du vol.



Notre agence Marrakech Blue Voyages vous propose les tarifs les plus compétitifs du marché.

Nous proposons à tous nos clients des garanties nécessaires pour vous satisfaire:



- Membre de l’Association des Agences de Voyages de Rabat et Région

- Licence marocaine d'agence de voyages : Licence n°13P/08 délivrée par le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat.



Nous sommes Spécialistes sur les destinations suivantes:



- Des voyages OMRA,

- Des voyages en Turquie,

- Des voyages en Egypte,

- Des voyages en Tunisie.



Notre vocation est d'être proche de nos clients afin de mieux les satisfaire. N'hésitez pas à venir nous voir, une équipe jeune, dynamique et professionnelle vous réservera l'accueil le plus chaleureux.