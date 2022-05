MBway, l’école de management Eduservices, s’est donnée une mission claire : former ses étudiants pour en faire des futurs managers employables dès leur sortie d’études.



Voilà la mission donnée au corps enseignant, servie par un process pédagogique et pragmatique qui fait ses preuves sur le terrain. Aujourd’hui, les entreprises jugent sur pièces, l’efficacité et la valeur du candidat priment toujours.

Elles attendent des futurs collaborateurs, immédiatement opérationnels, responsables, riches de valeurs honnêtes et justes. Le cursus de l’étudiant doit répondre à ce nouveau contexte.



MBway est aussi une école proche du tissu économique local dont elle est un relais et un partenaire incontournable.

Cet ancrage territorial devient tout naturellement un point de départ motivant pour apprendre, comprendre et s’immerger dans les économies et cultures internationales.



Forte des résultats de sa première enquête de placement, MBway affiche un taux d’employabilité sur ses promotions sortantes de plus de 70% dès l’obtention du diplôme et de 100% à un an.



Par son état d’esprit, ses différentes composantes humaines, techniques et son réseau, MBway contribue à la réussite de ses étudiants, de manière performante, innovante et très pragmatique.



MBway Lyon, vous propose différentes formations accessibles dès le BAC+2:

- Bachelor Business Manager

- MBA Management International Business

- MBA Management Commerce et Entrepreneuriat

- MBA Management Gestion et Finance

- MBA Management des Ressources Humaines

- MBA Management des Relations Sociales et Stratégie RH



