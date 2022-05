MCCOVER, SPÉCIALISTE DE LA TERRASSE EN BOIS COMPOSITE



Terrasse, toiture, clôtures ou véranda : avec McCover, habillez votre extérieur à prix d'usine, avec des matériaux à la fois innovants et de haute qualité. Garantis 10 ans, les matériaux McCover sont livrés directement chez vous, prêts à être installés pour longtemps.



Mc Cover, c'est une équipe de passionnés du bâtiment qui déniche pour vous les matériaux les plus innovants et les plus qualitatifs, pour vous les proposer en direct, à prix d'usine. Forte de plusieurs années d'expérience, l'équipe de Mc Cover a mis en place un système de distribution simple et efficace, qui vous évite de passer par la grande distribution ou par les professionnels traditionnels.



Déposés directement au pas de votre porte, les matériaux Mc Cover répondent tous, sans exception, à des exigences de qualité très strictes. Ne proposant aucun produit d'entrée de gamme, Mc Cover vous garantit une qualité de premier ordre et un service client attentif et compétent.



