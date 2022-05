Mc Fiéni KOUABENA

Je suis analyste comptable et financier et un comptable confirmé.

Plus de 10 années dans le secteurs des banques, du pétrole, du commerce international, de la trésorerie internationale, de la comptabilité et de la finance m'ont permis d'acquérir le sens des responsabilités et un esprit de rentabilité.

J'ambitionne de mettre mes expériences à profit dans une institution financière, une banque ou une entreprise internationale. Analyste crédit/risque, je suis un excéllent conseil pour la Direction Générale

de l'entreprise. Je suis également consultant dans la mises en place de micro-projets et de projets de developpement.



Je suis actuellement à la recherche contrat de consultant en Travaux comptables et analyses financières, en conseil fiscal, en gestion des opérations sur comptes bancaires.



Mes compétences :

Banque

COMMERCE

Commerce international

Comptabilité

Finance

International

Trésorerie