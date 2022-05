Evaluer votre bien et déterminer ensemble le prix de vente

Mettre en valeur votre bien avec des photos soignées et des textes de qualité sur internet et la presse spécialisée en immobilier.

Assurer une communication percutante et efficace sur les sites immobiliers les plus réputé de France et d'Europe

Nous pouvons vous assurer une parfaite visibilité de votre bien et ainsi le rendre attractif et rare.

Proposer votre bien en priorité

Etre votre seul interlocuteur, de la mise en vente de votre bien jusqu'à la signature de l'acte définitif.

Sélectionner les acheteurs motivés, afin d'éviter les visites inutiles de curieux.

Sécuriser la vente par le suivi de l'acquéreur dans ses démarches administratives et financière en lui proposant notre partenaire privilégié pour son financement.

vous informer régulièrement: fiche de présentation/ bilan/certificat de parution

En vous rendant compte de chaque visite, par téléphone ou autre email.



