Mc2w7 OPSEENE

COMPOSITOR / SOUND DESIGNER

OPSEENE OUVRAGE VISUEL



www.opseene.eu



Plus qu’un phénomène de mode, la quête d’émotions et de sensations est une véritable tendance de fond. Cette quête s’assouvit notamment à travers les images.



Émotions et nouvelles technologies.... Telle est notre signature...



Une tonalité contemporaine, un mode cinématographique et un design sonore original sont nos outils pour capter l’attention d’une cible particulière.



Notre vision novatrice ? LE REALITY SCANN. Grâce à cette technique, nous affirmons aujourd’hui notre caractère unique.



Bien plus que participer à la réponse d’une problématique, la décision de commercialiser des supports audiovisuels innovants relève également d’un intérêt particulier ; en proposant une sensation, une émotion, une expérience, nous proposons de valoriser votre image et intensifier votre identité.





Mes compétences :

Montage audio

Mixage audio

Audiovisuel

Design sonore

Audio

Ingénierie du son

Post production

Son

Composition musicale

Prise de son