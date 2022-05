RECRUTEMENT



Nous sommes à la recherche d'un Jeune homme, ayant de l'expérience dans la fabrication de meuble de cuisine, placards...



Compétences requises :

‐ Lecture de plan

‐ Montage

‐ Assemblage

‐ Débit



Sachant utiliser plaqueuse numérique, centre numérique, scie à plat numérique.



Vous gérez votre production en fonction du planning. Vous créez et ajustez le programme de la machine en fonction des plans. Vous contrôlez les pièces et l'usure des outils. Vous faites les changements de repères. Avoir au moins 1 an d'expérience.

Votre profil : De formation BTS/CAP/BAC PRO/CQPM dans l'usinage (ou équivalant) ou vous justifiez d'une première expérience significative dans le domaine.



Notre usine de fabrication :

Sur Arles dans les Bouches du Rhône



Merci de prendre contact :

Tél : 04.90.18.22.33 ou email : mcb.diffusion@orange.fr