MCBI Solution Expatriation au Maroc



*Vous êtes à la recherche d’un partenaire dans votre assistance administrative pour faciliter l’intégration de vos salariés expatriés dans votre structure



*Vous êtes à la recherche d’un partenaire vous permettant de vous concentrer sur votre cœur de métier



*Vous êtes à la recherche d’un partenaire:



-Sérieux et professionnel dans le suivi des dossiers traités

-Expert grâce à sa parfaite maitrise du processus et de l’environnement de l’administration publique marocaine

-Réactif afin de respecter les délais impartis



MCBI Conseil est votre solution !



MCBI Conseil, cabinet de conseil en ressources humaines franco-marocain, vous propose d’être son partenaire dans les démarches suivantes :



*Procédure ANAPEC

*Contrat de travail

*Titre de séjour

*Quitus fiscal,...



Pour plus de renseignements, contactez-nous directement:



Tel: +212 5 22 53 24 04

+212 600 030 409



Email: contact@mcbi-conseil.ma









