La MCEF de Labege est une association portée par le conseil regional Midi pyrénées qui a pour mission de vous accueillir, vous informer et vous orienter en lien avec les thématiques de l'emploi et de la formation.

Nous accueillons tout public du lundi au vendredi (structure fermée le jeudi apres midi).

Nous proposons egalement des ateliers collectifs animés en partenariat avec diffrentes structures sur la creation d'activité, la VAE...

Pour plus d'informations : 05 61 28 71 06



La BAIE est un service du Sicoval qui accompagne les demandeurs d'emploi et les salariés du territoire.

Nous accueillons toute personne habitant ou travaillant sur 1 des 36 communes du Sicoval.

Nous proposons un suivi personnalisé à l'aide d' entretiens individuels et de formations de groupe (travail sur les competences, outils de recherches d'emploi, ciblage entreprises...)

Accueil sur RDV du lundi au vendredi (fermée le jeudi apres midi)

Pour plus d'informations : 05 61 28 71 10





Mes compétences :

ANALYSE LA DEMANDE

CONCEVOIR CV ET LETTRES DE MOTIVATION

PROSPECTER LES ENTREPRISES

INFORMER SUR LES DISPOSITIFS EMPLOI FORMATION

VALIDER UN PROJET PROFESSIONNEL