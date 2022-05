Mcg Managers MANAGEMENT DE TRANSITION

MCG Managers est un acteur majeur du Management de Transition en France.



Depuis 1990, MCG Managers propose l'intervention de Managers de Transition directement dans les organisations pour résoudre des situations sensibles ou complexes sur des périodes de temps bien définies.



Implanté à Lyon et à Paris, MCG Managers a réalisé plus de 6000 missions de 3 à 18 mois, en France et à l’international auprès de 650 Entreprises, Associations et Collectivités.



MCG Managers est membre fondateur de l’Association Française du Management de Transition (FnMT) et a obtenu en 2010 le Label FMdT- Bureau Veritas de la qualité de services des prestataires de management de transition.



Mes compétences :

Management de transition

Conduite du changement