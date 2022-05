Mclaude LASSIAILLE

Rédactrice actes juridiques ( ventes de biens immobliers, cessions de fonds de commerce, création de sociétés)

Comptables des actes : formalités antérieures et postérieures aux ates courants ( urbanisme, cadastre, préemptions..) et inscriptions/radiations hypothécaires

Réalisation du répertoire des actes de l'année déposé au Tribunal chaque année

Réception clientèle , RDV et démarches extérieures ( recherches cadastrales, relévés de propriétés, conservation des hypothéques et services des Impôts., Greffes T. de Commerce et Grande Instance)



Mes compétences :

Juriste immobilier

Documentation technique

Rédactrice

Informatique