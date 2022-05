L'entreprise MCM est le spécialiste de la réalisation d'ouvrages chaudronnés/mécano-soudés dans le département de la Loire (42). Située à Saint-Jean-Bonnefonds, l'entreprise se charge de tous vos projets industriels et vous accompagne jusqu'au bout dans la réalisation de ces derniers. L'objectif de MCM est de se développer en France grâce à son savoir-faire et à sa réactivité, qui ont déjà satisfait de nombreux clients. Nous proposons également des services de maintenance industrielle, et nous sommes capables de trouver les solutions à vos projets. Notre bureau d'étude nous permet de réaliser vos ouvrages sur-mesure, sous n'importe quelle forme. Notre seule limite, c'est la votre.



Mes compétences :

Tuyauterie industrielle

Soudage

Outillage

Chaudronnerie

Maintenance industrielle