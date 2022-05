Mcveigh MCMORRIS

Http://www.diversfashion.es - Travaillant essentiellement sur des projets personnels j'ai également quelques clients dans le secteur de la mode.



DiversFashion, des matériels de coiffure pour professionnel et particulier

E-shop spécialisé dans la vente de rajouts de cheveux, DiversFashion vous met à disposition un grand panel d’extensions de cheveux naturels ainsi que différents accessoires.



En matière de coloration, des teintures professionnelles sont commercialisée sur le site dont des kits de teintures pour vous permettre de faire votre coloration vous-même.



Pour préserver votre chevelure il est nécessaire d’apporter à votre chevelure des traitements utiles et en ce sens DiversFashion vous propose une large gamme de traitements capillaires comme les sérums réparateurs, sprays spécial extension, sérums lissants et bien plus encore.



DiversFashion c’est aussi des produits pour un lissage brésilien parfait !



Mes compétences :

Développement web

Web analytics

Webmarketing