Md Amine BENHALIMA

Chirurgien Diplômé des hôpitaux d'Alger en chirurgie générale

Dans mon cursus j'ai bénéficié de formation diverses, notamment en chirurgie oncologique , coelio-chirurgie , chirurgie endocriniene ....

J'ai eu l'occasion souvent de gérer des urgences chirurgicales dans des conditions extrêmes.

Je suis avide d'apprendre mon métier d'avantage et de le perfectionner avec de nouvelles techniques chirurgicales dans le but de soigner au mieux mes patients et de les soulager .

Le travail en équipe m'ai précieux

J'adore transmettre aussi mon savoir aux plus jeunes