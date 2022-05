Mdallel ASMA

Responsable Assurance Qualité, titulaire d’un diplôme de Management qualité ISO 9001/V 2015 et certificat d’auditeur interne et de responsable management des risques avec plus que 4 ans d’expériences dans des sociétés nationales et internationales des produits pharmaceutiques et tous les produits alimentaires.

Actuellement, j’appartiens à l’équipe HACCP de la société entant que responsable d’équipe de sécurité alimentaire pour participer à la mise en place de la norme ISO22000. Lors de cette mission, je suis amené à participer à la démarche qualité de l’entreprise. L’implication de la qualité dans tous les services de l’entreprise ainsi que le travail en équipe.



Mes compétences :

ISO 9001 2015

Audit interne/management des risques

Microsoft Word

Microsoft Excel

HPLC

système Management

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook