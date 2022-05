MDG Services, qui est hébergé par « madagascar-services.com » est une entreprise de référence, qui fournit des prestations de conseils et d’assistance en gestion externalisée.

Notre principal objectif est d’accompagner les entrepreneurs et les porteurs de projet dans la création de leurs entreprises et de les accompagner dans le développement de leurs sociétés, tout en se conformant aux règlementations en vigueur à Madagascar.



En partenariat avec des cabinets d’expertise comptable, Madagascar-services offre également des prestations de sous-traitance comptables aussi bien locales qu’étrangères