MDSA France spécialiste en lame de terrasse composite

Vous offre le meilleur de deux mondes, et combine tous les avantages du PVC et du bois.



La présence de PVC dans les lames composite en fait un revêtement de sol très robuste, facile d'entretien et exceptionnellement résistant aux insectes, champignons et parasites. Simple et rapide, le Principe d'assemblage de nos lames de terrasse composite permet une grande précision d'installation.



Les lames de terrasse composite MDSA vous créent un espace convivial pour des moments partagés. Faites de cet espace le lieu de rendez-vous idéal pour vos soirées entre amis, l'atout charme de votre piscine pour profiter pleinement des après-midi ensoleillés ou ajoutez une touche accueillante à votre maison avec une allée soignée et agréable.

http://www.mdsa-france.fr/



Mes compétences :

Matériaux composites

Terrassement