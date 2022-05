Me Alexis ABOUGNAN

Je suis Maître Alexis Abougnan,

je suis titulaire d'un DEA en droit des affaires, d'un DESS en création, reprise et redressement d'entreprise.



je dirige actuellement le Cabinet Juridique et Fiscal dénommé EB CONSULTING.

je suis apporteur d'affaires et je fais aussi du conseil en recherche de financements pour les promoteurs de projets.

je suis également conseil juridique et Fiscal agréé et chargé de cours de droit option affaires.



EB CONSULTING

Siège: Abidjan Marcory,Rue F 74 DABOU (derrière la Pharmacie du petit marché)

17 BP 155 Abidjan 17 RCI

Tél: (225)21 26 90 62 / 05 70 30 90



EB CONSULTING est un Cabinet Conseil agréé par l’arrêté n° 141/MEMJDH/DSJRH du Ministère d’Etat, Ministère de la Justice de la République de Côte d'ivoire



EB CONSULTING intervient les domaines juridiques suivants:



DROIT DU TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES

-Analyse et commentaires des textes de loi relatifs au droit du travail ;

-Règlement et assistance au règlement des différends nés des relations de travail ;

-Conseil et consultation sur tout point de la réglementation du travail ;

-Rédaction de contrats de travail et leur adaptation à l’embauche souhaitée.



DROIT DES AFFAIRES

Conseil en Droit des Sociétés

-Secrétariat juridique

-Analyse et commentaire des textes de loi en matière de droit des sociétés

-Consultations relatives au droit des sociétés.

- Constitution de Sociétés



DROIT IMMOBILIER

contentieux immobilier (règlement amiable et judiciaire)

Demande de Déguerpissement en matière d'occupations illicites des parcelles à Abidjan et dans toutes les régions de la Côte d'ivoire



DROIT DES CONTRATS

Conseil en Droit des Contrats

-Rédaction de toutes sortes de contrats

-Détermination des implications juridiques des divers contrats passés avec des partenaires économiques et soumis à notre expertise.



DROIT CIVIL

Droit de la famille



DROIT DES ASSURANCES

Suivi des dossiers de demande d'indemnisation auprès des compagnies d'assurances



RECOUVREMENT DE CRÉANCES

recouvrement amiable (Dossiers nationaux et internationaux)

Recouvrement judiciaire de créances

recouvrement de créances à l'égard de l'Etat de Côte d'Ivoire et de ses démembrements



INVESTIGATIONS SUR LES DOSSIERS DE CYBERCRIMINALITE



DROIT FISCAL

Assistance et médiation fiscale



DEMARCHES JUDICIAIRES DANS LES TRIBUNAUX DE COTE D’IVOIRE

Etablissement des Actes suivants :

- Jugement supplétif d’acte de naissance

- Acte de notoriété suppléant l’acte de naissance

- Jugement supplétif d’acte de décès

- Adoption simple ou plénière

- Rectification judicaire d’un acte d’Etat civil

- Changement de régime matrimonial

- Nomination de tuteur ou de la tutrice

- Délégation volontaire des droits de puissance paternelle (autorité parentale)

- Acte d’administration légale

- Garde juridique

- Pension alimentaire

- Emancipation

- Acte d’hérédité

- Acte d’individualité

- Certificat de nationalité

- Casier judiciaire



ORGANISATION DES RÈGLEMENTS AMIABLES OBLIGATOIRES DES CONFLITS ENTRE LES ENTREPRISES AVANT LES SAISINES DU TRIBUNAL DE COMMERCE (Article 5 nouveau de la Loi organique n° 2016-11 du 13 janvier 2016 portant modification de la loi organique 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce en Côte d'ivoire)





email:ebconsulting225@gmail.com / infosebconsulting225@yahoo.fr/ cabinetebconsulting225@outlook.fr



Je suis désormais le Secrétaire Général Adjoint de la Chambre Nationale des Conseils Juridiques de COTE D'IVOIRE



Merci de bien vouloir m'écrire ou m'appeler pour vos consultations, vos préoccupations et vos questions de Droit.





Cordialement



Maître Alexis Abougnan



