En 2015-16, j’ai suivi le cursus AMP/CPA (stratégie-management-finance) à l’Emlyon. J’ai déjà occupé des fonctions financières, endossé des responsabilités de directeur de filiale et exercé le métier de conseil, mais j’ai ressenti un besoin de progresser encore et de passer un cap.

Ces acquis me permettent de manager efficacement une direction financière, de l’aligner sur la stratégie business de l’entreprise et d’apporter une profondeur d’analyse et les éclairages nécessaires aux autres fonctions.

Une vision à 360°, en véritable business partner dans la conduite de la stratégie et dans l’anticipation des risques.



Mes expériences portent notamment sur :

- Des responsabilités globales de direction financière incluant, la fusion, la restructuration (PSE) et le déploiement des outils de gestion (SAP) et de contrôle (Sarbane Oxley et procédures internes).

- Des prises de décision en tant que Directeur de filiale et membre du CODIR (R&D, Commercial, Production, Organisation...)

- Le management opérationnel et l'encadrement de collaborateurs avec des profils et des compétences variées

- Le conseil en management, le management de la relation client et le développement de portefeuille dans un cabinet de consulting



Mes atouts :

- Capacité à identifier les vrais enjeux dans un environnement complexe par une démarche d'analyse stratégique complète

- Vision de l'entreprise orientée business; profil d'entrepreneur

- Communication et pilotage de la performance et management des processus

- Expériences multiculturelles (Chine, Brésil, Malaysie, USA, Argentine, Venezuela, Europe...)

- Capacité à fédérer les équipes autours de grands projets collaboratifs

- Capacité d'apprentissage + Leadership + Motivation dynamisante

- Ouvert, flexible et posture adaptée

- Connaissance approfondie de l'écosystème du financement de la R&D



Mes compétences :

Chaine De La Valeur

Financement

Financement de l'innovation

Conseil en organisation

Gestion de crise

Stratégie d'entreprise

Management

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Conduite du changement

Finance

Analyse financière