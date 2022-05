Mealys RHÔNE-ALPES

L’aventure MEALYS SYSTEM, c’est surtout privilégier les relations humaines en rejoignant une communauté dans laquelle il fait bon vivre (et que vous n’aurez plus envie de quitter !)



Les cinq raisons pour rejoindre la Tribu :

- Intégrer une équipe spécialisée dans le développement de projets pour les équipements industriels

- Évoluer dans un environnement dynamique et encourageant l’esprit d’initiative.

- Être valorisé(e) par des projets stimulants en lien avec tes compétences

- Être au cœur du projet d’entreprise et d’une organisation favorisant les échanges avec convivialité.

- Être écouté(e) et considéré(e)



Enfin, quelques lignes sur notre activité, MEALYS SYSTEM est une société de conseil en ingénierie dédiée aux équipements industriels : Machines d’assemblage, équipements automatisés – semi-automatisés, équipements de production, équipements spéciaux.



Intrigué(e) ? N’hésitez pas à faire le premier pas et contactez-nous sur : recrutement@mealys.fr



