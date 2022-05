Mebarek NASRI

01/2014 à 04/2014: Formation en Photovoltaïque

09/2011 à 01/2013: Superviseur construction Instrumentation

06/2007 à 09/2011: Directeur groupement centrales production d'électricité

Formation en Management

Formation en Langue Anglaise

09/1996 à 06/2007: Responsable exploitation centrales hydroélectriques

01/1990 à 09/1996: Responsable Maintenance centrale vapeur

10/1989 à 03/1990: Enseignant "Module de Régulation" pour Technicien supérieur

03/1985 à 01/1990: Responsable Maintenance complexe alimentaire

07/1980 à 03/1985: Ingénieur d'études Instrumentation

Diplômes: Ingénieur en Contrôle-Commande et Régulation



Mes compétences :

Instrumentation

Gérer une structure d'exploitation

Gérer et organiser une unité de production d'élect

Gerer et organiser une structure de maintenance

Photovoltaïque

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Exchange Server