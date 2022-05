Bonjour,





Nous sommes des étudiants du Master MECE (Management de l’Environnement en Collectivités et Entreprises) des universités Paris Diderot et Paris-Est Créteil dont vous êtes diplômés.

Nous venons aujourd’hui vers vous, car nous sommes actuellement chargés de créer un réseau MECE, réunissant toutes les personnes diplômées de ce Master.



Pouvons nous avoir votre E-mail pour vous envoyer un formulaire d’enquête dont la majorité des anciens étudiants de ce master ont déjà répondus





Nous souhaitons dans un premier temps prendre de vos nouvelles afin de connaître votre parcours depuis que vous avez été diplômé(e)s. Dans cet objectif, nous relançons l’enquête qui a été initiée l’année dernière (en fichier attaché vous trouverez la dernière version de cette enquête). Votre participation nous permettra de créer des liens professionnels entre vous et tous les étudiants actuels et à venir du Master MECE.

Pourriez-vous accuser réception de ce mail. N’hésitez pas à partager les adresses e-mail des personnes avec qui vous êtes restés en contact.

Nous reviendrons vers vous au fur et à mesure de l’avancement de ce projet.

En vous remerciant d’avance de votre coopération, nous vous souhaitons une bonne journée.





Réseau MECE.

Contact: mece.reseau@gmail.com