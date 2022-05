Mechati CHAHRANE

Manager de terrain rigoureuse et autonome, doté d'un excellent relationnel avec les équipes. nous montrons l'exemple et assurons la motivation, l'efficacité, et le développement des individus au sein du groupe. on a l'expérience du management d'équipes jeunes et dynamiques.

nous travaillons en transverse avec l'ensemble des fonctions impliquées dans l'activité .

Les 04 dernière années je me suis focalisé sur le terrain j’ai travaillé dans l’équipe nokia algérie en même temps pour une dizaine de boite de communication qui eux travaillée pour des multinationales j’ai fait du porte a porte la distribution des flayers la dégustation auprès du consommateur final des recensement des études de marché des journées d’animation du merchandising j’ai participé a la tournée de SLAM DUNK Sprite tours Algéria récemment j’ai couvert Annaba et Skida …ect

Je site les boites « GFK - Magenta - NSL – green hand – nestlée –cooca cola – western union – la poste Algerie … »