Mechergui AYMEN

Actuellement je suis étudiant en licence fondamentale de gestion a l’institut de haut études commercial de Carthage (IHEC), j’ai repris les cours après une longue pause, entre temps j’ai profité de travailler dans plusieurs domaines et de secteurs, ma vie professionnelle a commencer en 2005 jusqu’a 2008. En septembre 2008 j’ai réaliser un défit lorsque j’ai u le brevet de baccalauréat a l’âge de 24 ans pour moi c’étais une nouvelle étape dans ma vie et surtout d’atteindre le but dont j’ai rêver toute ma vie après cette réalisation j’ai trouver un boulot au sein d’une société d’agroalimentaire pendant une année mais l’envie de poursuivre mes études étais plus importante alors j’ai passer un concours et j’étais admis avec succès a l’institut de haut études commercial de Carthage (IHEC), mes compétences et mes capacité ma aidée a récolter les fruit de mes semence .

Je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur et je suis quelqu’un de polyvalent et compétant j'ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle ma capacité d'adaptation, mon dynamisme et ma motivation sont des qualités.