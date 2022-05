Mechergui SARRA

Technicienne qualité produit ayant 8 ans d’expérience en qualité et production dans l'industrie automobile clerprem avec les clients ( Audi, BMW,Mercedes)

- Responsable pour une équipe des assistants Qualité

- Dirige une équipe des opératrices(contrôleuse)

-Dirige une équipe des opératrices qui sont en charge de traiter les produits jugé non-conforme

-Experte en contrôle esthétique.

-Participe à la définition des postes, prise de décision pour les cas douteux

-Effectue des analyses des retours Clients

- Élabore des RNC aux Fournisseurs

- Mettre à jour le cycle d’autocontrôle

-Mettre à jour un plan de contrôle

- Assure le suivi et l’amélioration de la qualité des produits et des processus

- Traite les réclamations clients et les non-conformités internes

- Organise les audits interne dans le site.

parlant français , Anglais et plus au moins l'italien



Mes compétences :

Controle à la reception

Animation de réunions

Audit interne

SIGIP

QUARTA

Animation d'équipe

Résolution des problémes

QRQC

PDCA

MSA

5M

8D

5S

Travail en équipe

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel