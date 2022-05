Mechine SÉPHORA

Mon parcours antérieur peu commun me permet aujourd'hui d'avoir une casquette de commerciale ayant des connaissances en mécanique.



En effet, comme il est indiqué dans mon parcours de formation, j'ai dans un premier temps suivi un cursus destiné à la mécanique automobile pour par la suite intégrer une école spécialisé dans le commerce et management.



Dans cette seconde école, en apprentissage, j'ai rejoins une filiale automobile (Peugeot Darl'Mat) ou j'ai pu mettre en pratique l'ensemble de mes compétences pour le besoin du Service Après Vente, en tant que conseillère commerciale service.



Je suis aujourd'hui, toujours chez Peugeot, mais reste très attentive aux postes similaires qui pourraient me correspondre dans d'autres entreprises.



Mes compétences :

Technicienne en atelier mécanique

Conseillère commerciale