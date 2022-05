Mechtilde DOBOZENDI

De formation Manager de l'organisation des Ressources Humaines, j'accorde une grande valeur aux ressources que peuvent disposer les Hommes. Pour cela il est nécessaire de savoir les détecter, ensuite les accompagner afin qu'ils puissent développer tout leur potentiel.



Au cours de mon parcours j'ai acquis des compétences dans le développement des ressources humaines. A cet effet, je me suis occupée de la gestion intégrale du processus de recrutement, de l’intégration des nouveaux collaborateurs et de la GPEC. J'ai également mis en place des outils et indicateurs de recrutement, participé à l'élaboration de plan de prévention en entreprise ainsi qu'aux actions liées à la marque employeur et la cooptation.



Dotée d'une aisance relationnelle, d'une polyvalence et d'une réelle autonomie dans l'organisation de mes tâches, j'apprécie tout autant le travail en équipe, source d'idées nouvelles et d'échange.



Je suis intéressée par des missions RH à savoir le recrutement, l'intégration, la marque employeur.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Droit du travail

Pack Office

Recrutement

Conseil