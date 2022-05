Mechtilde KERYHUEL

Comédienne professionnelle depuis 2008, je me suis formée à Bordeaux auprès de Luc Faugère, dans un studio d'acteurs durant 4 ans, aux formes traditionnelles de jeu (clown, conte, bouffon, masque, texte, analyse du rôle par l'action, improvisation comme base de tout).

Après avoir monté une compagnie au coeur de Bordeaux avec 3 autres comédiens "Enchântier théâtre", monté un solo clownesque et gestuel "Vers Soie", j'ai déménagé à Rennes fin 2006.

5 ans durant j'ai travaillé avec des compagnie Bretonnes.

En 2007-2010 avec Christine Defay, ancienne élève de Jacques Lecoq pour "L'Augmentation" de Georges Perec.

En 2008-2009 avec une compagnie de Fouesnant autour d'un texte de Ricardo Monserrat sur l'arrivée de la télévision dans les foyers après guerre.

En 2011-2012 avec une Cie Redonnaise pour les 200 ans du canal de Nantes à Brest (écriture et jeu).

J'ai également mis en scène un groupe de musique du monde, "Portotrio" et un duo danse et musique "Epingle à Nourrice", Cie Banc Public (danse de rue) sur la maternité (sorti en 2011, en tournée).

En parallèle de ces activités d'interprète et de mise en scène j'ai donné des ateliers de théâtre auprès d'enfant et d'enfants autistes de 2007 à 2009.

J'ai eu aussi l'occasion de suivre des stages, en manipulation d'objet avec Julien Mellano, sur le monologue avec Gweltaz Chauviré en doublage avec les studio AGM production.

Je me suis également formée au chant et en pédagogie de la voix avec Aline Jalliet.

Je suis enfin praticienne Tomatis (niveau 2) pour la méthode Tomatis (méthode de rééducation de l'oreille interne) et ai travaillé au centre Tomatis de Rennes toute l'année 2011 pour me former a cette pratique dans l'optique de diversifier mes compétences et de pouvoir accompagner des adultes pour un travail autour de la voix et de l'écoute.

Je viens d'emménager à St Nazaire (avril 2012) et cherche à établir des contacts professionnels dans cette ville ainsi qu'en Loire Atlantique.



Mes compétences :

Chant