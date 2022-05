Med Abdellahi DJIGO

Je suis un technicien en génie civil niveau BT. 2ième major de sa promotion et titulaire d'un Bac D ( serie sciences naturelles). Dieu a fait que je n'ai pas chomer, de de ma sortie en 99 à nos jours j'ai travaillé avec pas mal d'inginieurs Mauritanien, des architectes aussi bien sur le terrian (suivi) que dans les bureaux (études des projets: conception et dessin des plans, descentes des charges, métré (DQE), redaction des CPTG et CPTP,

En fin 2001(septembre), jusqu'au décembre 2005: je suis recruté par l'Ets El Itghan comme conducteur des travaux.