Med ADESSELAM

*Coté professionnel :

Médecin spécialisé en diabétologie, intéressé par l'exercice de cette spécialité dans des clinique bien structurées, par la formation des paramédicaux et des délégués médicaux des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques de diabète, par l’éducation thérapeutique des malades chroniques surtout les diabétiques et leur prise en charge pendant leurs voyages en national ou en international

*Coté social ;

Rendre service à l'humanité, connaitre des gens et partager les idées et les expériences

*Coté loisir :

voyages, photographie, discutions dans l’éducation et l'avenir de l'homme, exploration de la nature et ses secrets.



Mes compétences :

medecin accompanion des malades chroniques en voya

éducation des patients

professeur paramédical

directeur médical des cliniques

diabétologue

medecin omnipraticien