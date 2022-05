Med Ahmedou AG MOHAMED

Je suis un jeune réfugié Malien en Mauritanie depuis 2012.N'ayant jamais redoublé, titulaire d'un baccalauréat malien en langues et littérature et je veux continuer à produire un travail universitaire de qualité.

Je suis né d'une famille pauvre Tamasheq de la région de Tombouctou, établie dans cette région depuis 5 siècles et nous ne faisons pas partie des communautés qui émigrent.

Mes parents sont encore réfugiés en Mauritanie, précisément au camp M'berrra.

Je souhaite aller s'instruire et revenir travailler pour l'avenir de ma famille et mon mon pays.



Actuellement mon projet est de poursuivre mes études jusqu'au niveau de la licence afin de les réussir, et d'intégrer, dès l'obtention de mon diplôme au développement de mon pays et l'assistance à ma famille présentement réfugiée.

Ma situation personnelle et mes ressources financières ne me permettent pas de mener à bien un tel projet. Cette bourse me permettra de poursuivre mes études dans des meilleures conditions et ainsi de pouvoir me concentrer au maximum sur mon but final qui est de réussir mes examens et d'obtenir un diplôme qui me permettra de rentrer dans la vie active dans les meilleures conditions.